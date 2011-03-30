Адвокат Кучмы отстранен от дела
12:08, 30 марта 2011Политика
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Фомину вручили постановление
|Игорь ФОМИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сообщил журналистам.
Комментируя это, он выразил убеждение, что такие действия прокуратуры нарушают право Л.КУЧМЫ на защиту. «Это нарушение права на защиту господина Президента», - отметил адвокат.
В то же время он выразил надежду, что, несмотря на такой ход событий, он все же останется защитником Л.КУЧМЫ.
И.ФОМИН также отметил, что опротестует это постановление Генеральной прокуратуры.
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