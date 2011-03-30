Адвокат Кучмы отстранен от дела

Адвокат Игорь ФОМИН заявляет, что сегодня ему вручили постановление Генеральной прокуратуры об отводе от участия по делу бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сообщил журналистам.

Комментируя это, он выразил убеждение, что такие действия прокуратуры нарушают право Л.КУЧМЫ на защиту. «Это нарушение права на защиту господина Президента», - отметил адвокат.

В то же время он выразил надежду, что, несмотря на такой ход событий, он все же останется защитником Л.КУЧМЫ.

И.ФОМИН также отметил, что опротестует это постановление Генеральной прокуратуры.