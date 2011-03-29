БЮТ: Киевадминистрация сможет продать, обменять, отдать имущество города

Лидер фракции «БЮТ - Батькивщина» в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА заявляет, что столичная городская госадминистрация хочет стать владельцем акций имущества хозяйственных обществ, которые принадлежат территориальной общине Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции.

В частности, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, в повестку дня сессии Киевсовета на 31 марта внесен проект решения, которое предусматривает передачу исполнительному органу прав владельца акций в имуществе хозяйственных обществ, которые принадлежат общине. По ее информации, соответствующий пункт о смене владельца акций территориальной общины Киева прописан в проекте решения «О программе приватизации территориальной общины Киева на 2011-2012 года».

«Став владельцем акций имущества хозяйственных обществ, КГГА сможет продать, обменять, отдать имущество общины, как говорят, из-под полы, без ведома Киевсовета и тем более киевлян. Потому что одно дело, когда решение о смене собственности принимается на сессии Киевсовета депутатами под прицелом камер и на глазах киевлян, и другое дело, когда заведовать имуществом станет КГГА. Тогда депутаты и киевляне не будут иметь возможности знать, что и куда делось», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете выступает категорически против осуществления Главным управлением коммунальной собственности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) полномочий владельца акций территориальной общины Киева в имуществе хозяйственных обществ и требует исключить соответствующий пункт из указанного проекта решения.

«Мы уже имеем головную боль с «Киевэнерго», когда акции общины неизвестно куда делись и кому сейчас принадлежат, из-за чего киевляне не имеют возможности влиять на произвол с повышением цен на коммунальные услуги в столице. А теперь представьте, что подобные схемы отчуждения долей общины КГГА сможет реализовать в отношении тех предприятий, где есть акции общины Киева», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, возврат незаконно приватизированных предприятий территориальной общине столицы начался в прошлом году после смены руководства КГГА. 6 ноября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что за очень небольшой период времени была проведена очень большая соответствующая работа: "Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэнергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что сегодня уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».

А.ПОПОВ напомнил о решении Киевссовета от 28 октября 2010 года, которым из программы приватизации было исключено 300 объектов коммунальной собственности. «Мы считаем, что они являются важными для территориальной общины, и мы их не будем включать в дальнейшем и вообще рассматривать вопрос их возможного отчуждения», - заверил он.

В частности, как уже известно, именно Киевсовет 28 августа 2008 г. разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%; продажа коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

Окончательно вопрос по возврату акций этих двух компаний территориальной общине столицы был решен Высшим хозяйственным судом Украины 1 марта с.г. Суд подтвердил право собственности общины Киева на блокирующие пакеты акций ОАО «Киевводоканал» (25,46%) и ОАО «Киевгаз» (28,46%).