Бродский: Тимошенко платит за заявление от 1 до 3 миллионов долларов

За сложение депутатских полномочий лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО платит членам своей фракции от одного до трех миллионов долларов. Об этом в интервью журналистам заявил лидер Партии вольных демократов, депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ.

Как сообщает пресс-служба Партии вольных демократов, по словам М.БРОДСКОГО, деньги предлагаются тем, кто отказывается писать заявления, а таких во фракции БЮТ больше половины.

«Мне сегодня стало известно, что реализация схемы, разработанной ТИМОШЕНКО для роспуска Верховной Рады пятого созыва, находится под угрозой срыва, поскольку большинство членов фракции БЮТ не хотят писать заявления о сложении депутатских полномочий. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, она предлагает всем отказчикам от одного до трех миллионов долларов компенсации» – отметил М.БРОДСКИЙ.

Он также сообщил, что, по его данным, общая сумма расходов на эти цели значительно превышает 100 миллионов долларов.