Тимошенко: землю заберут, как забрали предприятия в 90-х

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО критикует земельную реформу в том виде в котором ее в настоящее время предлагает власть.

Об этом она заявила в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По словам Ю.Тимошенко, те люди, которые пришли к власти, начинают приватизацию и торговлю сельскохозяйственными землями. "Я хочу чтобы все знали, что это дороже, чем все заводы, которые они продали в начале 90-х... Не продали - забрали. Наша земля, по самым скромным подсчетам, стоит до 400 млрд. долларов", - сказала лидер "Батькивщины".

Ю.Тимошенко отметила, что сейчас власть хочет так же скупить земельные паи за бесценок, сделать землю товаром, но не таким, который поддержит наших фермеров. "Это опять будет скупка монопольная. Это значит, что крестьяне останутся без этих домохозяйств. Это значит, что мы с вами даже на своей собственной земле не способны будем купить кусочек земли", - добавила она. Лидер партии "Батькивщина" уверена, что крестьяне не смогут стать конкурентами тому капиталу, который придет покупать землю, поскольку с другой стороны будут выходить монополизированные и олигархизированные структуры.

"Сегодня кому-то нужно получить крестьян банкротами и просто взять их за бесценок. Как этому противостоять, когда в парламенте сидят вышибалы. Они же не депутаты. Вы посмотрите - они все с переломанными носами, с вот такими ушами как у соответствующих определенных молодчиков, - отметила Ю.Тимошенко. - Они проводят время в спортзалах и ресторанах, а в парламент приходят отдыхать».