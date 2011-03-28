Кучма ответил Януковичу

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА уверяет, что в последнее время не звонил нынешнему главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил возле центрального входа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, куда в третий раз пришел на допрос.

«Нет. Вы знаете, у меня никогда у первого не было инициативы позвонить по телефону. И не будет никогда», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время, на вопрос журналистов, слышал ли он слова В.ЯНУКОВИЧА о том, что его дело является не политическим, а возбуждено для установления истины, Л.КУЧМА ответил: «Я бы на месте Президента тоже самое говорил».

На уточняющий вопрос, доверяет ли он словам В.ЯНУКОВИЧА, Л.КУЧМА ответил: «Вы знаете, я десять лет был в шкуре президента. Я ему не завидую в этой ситуации. Я сказал: мне хочется верить, что правосудие хочет прийти к истине. А если нет, так нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назвал вполне естественным возбуждение уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в правовом государстве нужно, наконец, дать ответ на то, что уже много лет всем известно. В то же время глава государства отметил, что по делу в отношении Л.КУЧМЫ нет политической составляющей.