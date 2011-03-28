НУ заявляет, что ей удалось не допустить закрытия четырех школ в Макеевке

«Нашей Украине» удалось не допустить закрытия четырех школ в Макеевке Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на народного депутата, члена Президиума «Нашей Украины» Лилию ГРИГОРОВИЧ.

В частности, по ее словам, в пятницу, 25 марта, городской совет Макеевки принял решение о закрытии 4 школ - №100, №94, №27 и №3. В то же время еще четыре школы – № 44 №77, №45 и №17 - удалось отстоять.

«К сожалению, четыре школы по решению горсовета должны быть закрыты, но мы сделаем все, чтобы этого не допустить. В частности, стоит обжаловать такое решение в суде», - сказала Л.ГРИГОРОВИЧ. «Именно это мы посоветовали сделать родительским комитетам, и окажем им в этом юридическую помощь и поддержку», - сказала она.

В то же время народный депутат назвала положительным тот факт, что половину из запланированных учебных заведений все-таки удалось «отвоевать», и городская власть задекларировала, что школы продолжат работать. «Это, пусть и неполная, но победа, и она означает, что нужно действовать дальше», - убеждена Л.ГРИГОРОВИЧ.

Представители родительских комитетов, по данным “Нашей Украины”, не собираются опускать руки. Как рассказала представительница родительского комитета школы № 3 Татьяна ЖЕРЕБКО, родители собирают в городе подписи о выражении недоверия городской власти, которая не слышит требований жителей города и вопреки их желанию закрывает школы. Т.ЖЕРЕБКО также заверила, что родители будут идти до последнего и обжалуют решение городского совета в суде.

Как сообщалось, представители «Нашей Украины» еще 3 марта посетили Донецкую область, где сложилась критическая ситуация с закрытием школ. В частности, они встречались с родителями и учителями школы № 111 в Петровском районе Донецка и школы №44 г. Макеевки.

18 февраля 2011 г. народные депутаты от «Нашей Украины» зарегистрировали в парламенте проект постановления ВР о введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений.