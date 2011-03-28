Кучма о Гонгадзе: Да я его не знал, клянусь вам!

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что Георгий Гонгадзе был не журналистом, а менеджером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил возле центрального входа Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, куда сегодня в третий раз пришел на допрос.

«Но я его не знал, клянусь вам! Я один раз его видел на прямом эфире во время теледебатов. Он же журналистом-то не был, он был менеджером! Так или нет?», - сказал Л.КУЧМА.

Как известно, Г.Гонгадзе в 2000 году основал интернет-издание “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.