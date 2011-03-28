Герман: нельзя называть Кучму преступником

Заместитель главы администрации президента Анна Герман считает возбуждение дела против экс-президента Леонида Кучмы свидетельством того, что в украинском правосудии отсутствуют политические мотивы.

"То, что это дело возбудили, является свидетельством того, что в Украине нет никаких уклонов, никаких преследований или политических мотивов в том, кого привлекать к ответственности ", - заявила она в интервью 5 каналу.

Вместе с тем Герман подчеркнула, что нельзя называть Кучму преступником, пока его вина не доказана.

"Каждый должен отвечать за то, что он делал, Нельзя обвинять человека, если суд не доказал его вину. И президенты, и обычные граждане равны перед законом", - цитирует Украинская правда.