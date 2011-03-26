Одесские автомобилисты проводят акцию протеста

В Одессе местные автомобилисты проводят сегодня на главной площади города акцию протеста под лозунгами: «Нет - высоким ценам топлива на автозаправках!», «Требуем снизить акциз на топливо», «Нет монополистам на рынке нефтепродуктов!».

Как передает кореспондент УНИАН, они выставили рядом со своими машинами пустые канистры из-под бензина.

По словам представителя общественного движения «Глас народа» Максима ПИНЬКО, «выйти на акцию протеста меня, как и других автомобилистов, вынуждает галопирующий рост цен на топливо. Вследствие неспособности правительства Николая АЗАРОВА обуздать инфляцию, в частности, обеспечить прозрачный рынок нефтепродуктов, машины в семьях большинства одесситов - учителей, инженеров, врачей, мелких предпринимателей - становятся предметом роскоши, а вовсе не средством передвижения в миллионном городе».

“Тысячи одесситов, живущих на честно заработанные деньги, не могут платить по 10 гривен за литр бензина, вынуждены закрыть машины в гаражах или оставить их ржаветь на стоянках, - отметил он. - Фактически мы стали жертвами поборов со стороны правительства и компаний–монополистов по продаже бензина”.

Как отмечают организаторы акции, «создается такое впечатление, что власть упорно не желает замечать очевидного: при европейских ценах на бензин у нас украинская зарплата! И принялась выкачивать последние средства из карманов водителей».

«В частности, мы требуем от Кабмина снизить размер акциза, - сказал М.ПИНЬКО, - причем не менее чем на 30 евро, а средства от сбора, но нашему мнению, должны аккумулироваться в спецфонде и тратиться исключительно на строительство и поддержание в надлежащем состоянии автодорог. Ведь ставку в январе текущего года увеличили сразу на 38 процентов - с 132 до 182 евро за тонну горючего. А элементарные расчеты показывают, что расходы, например, водителей легковых авто при таком размере акциза в 5-8 раз превышают сумму, которую они раньше платили в виде регулярного транспортного сбора».

«Если власти будут игнорировать наши протесты, - подытожили участники акции, - мы выедем вместе с небезразличными людьми из соседних городов на всеукраинскую акцию в Киев, чтобы заставить правительство и президента Виктора ЯНУКОВИЧА услышать голоса возмущенных избирателей».

Одесское общественное движение «Глас народа» создано две недели назад из числа тех автомобилистов, кто намерен защищать свои жизненные права.