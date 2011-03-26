Янукович дал орден нардепу-регионалу

«За заслуги» II степени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил народного депутата от Партии регионов Ярослава СУХОГО орденом «За заслуги» II степени Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Как отмечается в документе, Я.СУХОЙ награжден "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность". ***Сегодня, 26 марта, Я.СУХОМУ исполнилось 60 лет.

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