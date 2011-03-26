Наливайченко требует обнародовать показания Пукача

Председатель политсовета партии «Наша Украина», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует, чтобы показания экс-генарала МВД Алексея ПУКАЧА, предоставленные следствию по делу журналиста Георгия Гонгадзе, были обнародованы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он заявил в эфире программы «Шустер-live».

«Мы требуем, чтобы были расследованы все убийства, а показания ПУКАЧА наконец стали публичными. Он пообещал, что расскажет не только об этом убийстве, но и о других убийствах, от которых содрогнется Украина», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При этом он добавил: «Следствие должно учесть все показания, вызвать всех, кто причастен к делу. Технически уже давно доказано, кто кому звонил – это сделало СБУ в 2009 году, и в материалах следствия это точно есть».

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что на месте, которое указал А.ПУКАЧ, были найдены, кроме головы Г.Гонгадзе, останки еще десяти человек. «Даже сегодня продолжается ложь и сокрытие этих преступлений. Говорится, что это со времен Второй мировой войны – но это сплошная ложь. Была проведена экспертиза Генпрокуратуры, которая доказала, что этим останкам максимум 15 лет», - отметил экс-председатель СБУ.

«Мы говорим об убийстве Гии Гонгадзе, но мы не должны забывать, что банда действовала при власти и убивала и других людей – журналистов, политиков, просто невинных людей», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.