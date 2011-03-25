Тимошенко: назревает настоящий коррупционный скандал

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает новой коррупционной сделкой намерения власти продать акции НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Жулянах по возвращении из Брюсселя.

«Я думаю, что в Украине назревает настоящий коррупционный скандал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, газотранспортную систему Украины вместе с хранилищами газа и со всеми предприятиями по добыче газа, так же как и «Укртелеком», власть частично хочет приватизировать в тени.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что НАК «Нафтогаз Украины» является бесценной.

«Если сегодня с нуля строить такую же систему, по моему мнению, это будет стоить более 150 млрд. долл. И то, что сейчас они собираются часть акций переписать на себя, и за это почти ничего не заплатить - это преступление», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что в случае продажи акций НАК этот вопрос будет касаться и энергетической безопасности других стран.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможным продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

11 марта председатель правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН сообщил, что руководство НАК готовит ряд предложений Министерству энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По его словам, на сегодняшний день рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в частности, создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. во время второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е.БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует на протяжении 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.