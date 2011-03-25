Тимошенко: если нужно, я одолжу Кучме iPad

Лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО не исключает, что возбуждение уголовного дела против бывшего Президента Леонида КУЧМЫ является давлением на его зятя, бизнесмена Виктора ПИНЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в “Жулянах” после возвращения из Брюсселя.

«Я не исключаю, что это может быть и давлением на три телевизионных канала, это может быть желание эти три телеканала забрать себе, обменивая на мягкое завершение дела против КУЧМЫ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также допустила, что возбуждение дела является также и формальной легализацией репрессий против оппозиции. По ее мнению, власть таким образом показывает, что «своих» также привлекают к ответственности.

«Я думаю, все это в комплексе нужно рассматривать», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что власть не собирается доводить дело убийства журналиста Георгия Гонгадзе до логического завершения.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что тема возбуждения дела против Л.КУЧМЫ активно обсуждается в Европе. «В Европе достаточно активно обсуждается это событие, и очень активно обсуждается, чем закончится сегодня возбуждение уголовного дела против экс-президента», - сказала она.

При этом лидер партии «Батькивщины» опять выразила убеждение, что это является не более чем громким информационным поводом, который организовал нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, чтобы отвлечь внимание от своих провалов. При этом, по ее словам, такие громкие информационные поводы непродолжительны. «Ему не хватит экс-президентов в Украине для того, чтобы прикрыть все свои нелепые, непрофессиональные действия… Но то, что они уже начали расправляться друг с другом, свидетельствует о начале конца, и я думаю, очень немногие будут за такими политиками, как ЯНУКОВИЧ, грустить», - добавила она.

«Вы знаете, что я, мягко говоря, не являюсь другом КУЧМЫ, но я ему советую завести Twitter, если нужно, я ему одолжу iPad. Если он где-то напишет, что «нас багато і нас не подолати» из Генеральной прокуратуры, то я ему перетвитну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, какие бы рекомендации она дала Л.КУЧМЕ при посещении Генпрокуратуры.