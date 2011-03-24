Эксперт: у власти в Украине безыдейные прагматики, и этим надо пользоваться

Директор киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ призывает Россию связать решение вопроса русского языка в Украине с экономическими договоренностями по энергоносителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом В.КОРНИЛОВ сказал сегодня на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины» в Госдуме РФ.

«Хотя звучит избитая фраза, что мы мол «не можем смешивать одно с другим», пример Харькова показал наглядно – можно, на взаимовыгодных условиях, смешивать темы переговоров, объединять темы, кажущиеся, на первый взгляд, не связанными. Почему нельзя привязать к экономическим переговорам, которые сейчас ведутся по преференциям для Украины по ценам на энергоносители, со стратегически важными для России вопросами, у меня ответа, честно говоря, никогда не находилось», - сказал В.КОРНИЛОВ.

Для решения гуманитарных вопросов он призвал использовать слабые стороны украинской власти. «Давайте говорить честно – сейчас у власти в Украине находятся безыдейные прагматики. Люди, которые ради экономической выгоды готовы торговаться по любому поводу. Они не противники русского языка, не русофобы – как был В.ЮЩЕНКО, и потому для них не препятствие включить данный вопрос, языковый в частности, в пакет переговоров. Россия не просто может, но и должна пользоваться данной ситуации», - сказал В.КОРНИЛОВ.