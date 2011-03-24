Кучме выдвинули обвинение

Бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ сегодня во время допроса в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины было выдвинуто обвинение, и между ним и бывшим генералом милиции Алексеем ПУКАЧЕМ состоялась очная ставка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сообщил в интервью журналистам после допроса в Главном следственном управлении Генпрокуратуры Украины.

«Как в советское время говорили, встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Но это так, в виде шутки, вы сами представляете, что такие встречи настроения не добавляют, хотя я ничего другого не ждал. Могу сказать, что состоялась очная ставка с ПУКАЧЕМ», - сказал Л.КУЧМА, отметив, что во время этого следственного действия, как ему кажется, А.ПУКАЧ действовал по принципу «нет человека – нет проблемы». Имеется в виду, сказал экс-Президент, бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко – на него можно все сваливать, потому что никто ничего уже не может доказать.

«Мне выдвинули обвинение. Я почитаю его, и в понедельник снова встречаемся (имеется в виду со следователем Генпрокуратуры – УНИАН)», - сказал Л.КУЧМА, добавив: “а дальше посмотрим”.

По словам Л.КУЧМЫ, во время очной ставки с А.ПУКАЧЕМ он выступал в роли обвиняемого, а последний – в роли свидетеля. «Вы понимаете, процедура: задают вопрос одному – ответ читают, и так каждому. Потом каждый читает от начала до конца, расписывается обвиняемый и свидетель. ПУКАЧ в роли свидетеля, я – как обвиняемый», - сказал экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Осенью 2000 года Александр МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Г.Гонгадзе.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.

По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был в то время глава МВД Украины Юрий Кравченко.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

Г.Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. Позже в лесу под Таращей в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое признали телом пропавшего журналиста.