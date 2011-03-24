Тимошенко из Брюсселя назвала Януковича симулянтом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что украинская власть не выполняет повестку дня по подготовке и заключению с Европейским Союзом Соглашения об ассоциации Украины и зоне свободной торговли.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter после сегодняшней встречи в Брюсселе (Бельгия) с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

"Завершилась встреча с еврокомиссаром ФЮЛЕ. Из 70-ти пунктов повестки дня ассоциации с ЕС выполнено лишь 7. ЯНУКОВИЧ симулирует европейский выбор", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, сообщается на ее сайте.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что действующая украинская власть должна определиться в приоритетах внешней политики. "ЯНУКОВИЧ должен выбрать, куда идти - в зону свободной торговли с ЕС или в Таможенный союз с РФ. Это взаимоисключающие вещи", - отметила она.

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" 23-25 марта находится с поездкой в Брюсселе (Бельгия) для участия в саммите Европейской народной партии. Планируется, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО выступит на саммите с докладом о внутренней ситуации в Украине и ее влиянии на формирование взаимоотношений с Евросоюзом.