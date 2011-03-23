Кучма самовольно ушел с очной ставки с Мельниченко

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что бывший Президент Украины Леонид КУЧМА через черный ход оставил Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, испугавшись очной ставки с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«В 13.10 я зашел в кабинет следователя ГРИЩЕНКО, где был на допросе Президент Украины КУЧМА. Увидев меня, Леонид Даниилович начал нервничать, вскочил. На замечание следователя, что происходят следственные действия, он не реагировал и бросил реплику: «можете меня задерживать, но я никаких следственных действий проводить не буду», и в 13.20 через черный ход оставил здание прокуратуры», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Л.КУЧМА «испугался».

На вопрос журналистов, с какой целью он лично сегодня был вызван в Генпрокуратуру, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ответил, что для проведения следственных действий, в частности, должна была состояться очная ставка.

"Сегодня утром я был вызван в Генпрокуратуру для того, чтобы принять участие в следственных действиях. Об этом мне сказал старший следователь Грищенко. Он добавил мне утром, что планируется очная ставка", - приводит слова экс-майора Украинская правда.

"Я пришел и подтвердил свое желание дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Насколько мне известно, в своих показаниях Леонид Кучма заявляет, что он никогда не говорил о Георгии Гонгадзе и утверждает, что это спецоперация иностранных спецслужб", - заявил Мельниченко.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что вызванный в Главное следственное управление ГПУ на допрос бывший Президент Леонид КУЧМА самовольно ушел сочной ставки с экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Л.КУЧМА «был допрошен в качестве подозреваемого. С очной ставки с МЕЛЬНИЧЕНКО ушел».