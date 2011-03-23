На собрание депутатов-регионалов пришли Литвин с Симоненко

В Киеве началось национальное собрание депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, собрание проходит в Международном выставочном центре. В них принимают участие сельские, поселковые и городские председатели, а также народные депутаты Украины – всего около 7 тысяч человек.

Предусматривается, что на собрании будут подведены итоги работы нынешней власти за 2010 год и определены задачи по реализации программы «Украина для людей» и структурных изменений, инициированных Президентом Украины.

На мероприятии присутствуют председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и председатель парламентской фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Планировалось, что на собрании выступит почетный лидер Партии регионов, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, но, по данным его пресс-службы, он заболел.