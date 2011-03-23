Мельниченко готов к очной ставке с Кучмой

Экс-майор Государственной службы охраны Николай Мельниченко, автор скандально известных записей, якобы сделанных в кабинете бывшего Президента Леонида Кучмы, сообщил что готов к очной ставке с экс-президентом, передает «5 канал».

«Если уголовное дело Кучмы не будет доведено до логического завершения, то автоматически оно бумерангом ударит по Януковичу, по его рейтингу, люди отвернутся от него. Я думаю он это прекрасно осознает - раз возбудили дело доводите до логического конца, передавайте в суд. Да, в суде могут откупиться. Кучма миллиардные состояния, он может позволить себе заплатить всем судам Украины. Да, он это может. Я требовал, чтобы была очная ставка и в 2007 году, эта очная ставка, следователем была запланирована, но за три дня до очной ставки у меня произошло кровоизлияние в мозг, я был госпитализирован - я однозначно явлюсь на очную ставку », - заявил Мельниченко

«К большому сожалению дело против Кучмы возбуждено только в части похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Но это дает перспективу привлечь записи, как вещественные доказательства для того, чтобы вернуть в Украину те награбленные десятки миллиардов долларов которые награбила семья Кучмы и семья Литвина - перспективы есть », - отметил экс-майор УГО.

Напомним, Леонид Кучма - подозреваемый по делу об убийстве Георгия Гонгадзе. Следствие против экс-президента начали в понедельник, - заявил заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин.