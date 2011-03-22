Литвин говорит, что не ожидал возбуждения дела против Кучмы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал неожиданным решение о возбуждении уголовного дела против экс-Президента Леонида КУЧМЫ по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы УНИАН относительно открытия дела и относительно ситуации, что и его имя будет фигурировать в деле, а также, не является ли это политическим давлением на него как на председателя парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что информация об открытии уголовного дела прозвучала достаточно неожиданно.

«Это прозвучало достаточно неожиданно», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что «если бы вопрос ставился в отношении председателя ВР, то, очевидно, соответствующее сообщение прозвучало бы».

«Я владею информацию, которую получаю из СМИ», - отметил он.

«А что касается комментариев и оценок, то вы понимаете, что с этической точки зрения я не считаю нужным давать какие-либо оценки и комментарии», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос, не может ли это быть политическим давлением на него как на председателя ВР, сказал: «Хотел бы исключить постановку вашего вопроса в плоскости давления».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ.

«...Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Гонгадзе», - сказал он.