Филенко: детский журнал унижает галичан

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир ФИЛЕНКО требует от министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА дать публичную оценку статьи в детском журнале «Щедрик-Ведрик», унижающей галичан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В частности, отмечается в сообщении, как стало известно общественности, в декабрьском номере журнала, который рекомендован к подписке Министерством образования и науки, в статье неизвестного автора приведены неадекватные оценки жителей Галичины. В частности, галичанам отказывают в целом ряде профессий, среди которых PR-консультант, космонавт, психолог. По мнению автора статьи, не бывает среди галичан и больших политиков.

В связи с этим В.ФИЛЕНКО выражает удивление, что выход такой статьи в журнале под эгидой Министерства образования стал возможным, «если вспомнить, что Президент ЯНУКОВИЧ постоянно пользуется советами в вопросах PR от галичанки Анны ГЕРМАН и взял нового пресс-секретаря Дарку ЧЕПАК, рожденную также в Галичине».

Политик цитирует высказывание Д.ТАБАЧНИКА двухлетней давности: «Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их "герои" (Бандера, Шухевич) для нас – убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей" (Газета "Известия в Украине", 23 сентября 2009 года).

«Хочу напомнить, - пишет В.ФИЛЕНКО в своем запросе к Д.ТАБАЧНИКУ, - что великими галичанами мы также называем: единственного русского короля Даниила Галицкого, гетмана-победителя в битве под Хотином Петра Сагайдачного, известную на всю Европу оперную певицу Соломию Крушельницкую, кардинала Андрея Шептицкого и многих других незаурядных личностей, связанных с этим краем».