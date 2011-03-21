Против Кучмы возбудили уголовное дело?

В Генеральной прокуратуре Украины не подтверждают и не опровергают информацию отдельных СМИ о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ в рамках расследования дела журналиста Георгия Гонгадзе.

«В пресс-службе нет такой информации. Мы ее не подтверждаем и не опровергаем», - сказал УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

В то же время первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН на вопрос, действительно ли Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-президента, ответил: «Вы же знаете телефон пресс-службы, с этими вопросами обращайтесь к ней».

Как сообщило агентство "Украинские национальные новости" ("Интермедиаконсалтинг") со ссылкой на источники, приближенные к ГПУ, «Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида КУЧМЫ по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе”.

Согласно сообщению источника в Генеральной прокуратуре Украины, уголовное дело против экс-президента Л.КУЧМЫ возбуждено “по подозрению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе”.

“Генеральная прокуратура выдала распоряжение пограничной службе Украины относительно запрета на выезд Л.КУЧМЫ за границу. Решение о возбуждении этого уголовного дела принял первый заместитель Генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН», - пишет ИМК.