Гудыма: Продажа хоть одной акции Нафтогаза означает продажу ГТС

17:52, 21 марта 2011
Политика
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Политик о намерениях Президента

Член фракции «БЮТ-Батькивщина», министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА считает, что продажа хоть одной акции НАК “Нафтогаз Украины” означает продажу украинской газотранспортной системы.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности продажи акций НАК “Нафтогаз Украины”.

«Надо Президенту напомнить, что продажа хоть одной акции «Нафтогаза» означает продажу украинской ГТС. Продажа пакета акций, пусть и небольшого, означает продажу украинских подземных газовых хранилищ», - заявил А.ГУДЫМА.

Эксперт также отметил, что заявление В.ЯНУКОВИЧА вызвало у него большое удивление.

«Вы знаете, что на днях Николай АЗАРОВ сказал, что о приватизации ГТС речь не идет. Или Президент делает это сознательно, или кто-то его очень подставил», - заявил А.ГУДЫМА.

"Я хочу сказать, что Президент выглядит меньшим патриотом, чем АЗАРОВ", - добавил А.ГУДЫМА.

Также он отметил, что первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в начале своей работы в правительстве заявлял о планах внести в Верховную Раду законопроект об изменении статуса ГТС, которым позволялась бы приватизацию. Однако такой законопроект так и не подготовлен.

«Прошел уже год, а они не решаются внести в парламент такой скандальный законопроект. Так что Президент ЯНУКОВИЧ, конечно, удивил многих», - отметил А.ГУДЫМА.

Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» является стопроцентным собственником ГТС, и сегодня законодательно категорически запрещается отчуждать, продавать, предоставлять в аренду как ГТС, так и подземные хранилища газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

 

 

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