Алессандро Сафина. Первый большой концерт в Киеве

Мировая звезда оперы Алессандро Сафина впервые даст большой концерт в Национальном дворце искусств «Украина» 27 марта. Начало – в 19.00.

Творчество Сафина - яркая мозаика выдающихся музыкальных хитов мира.

В программе концерта певец объединит классику и поп-музыку, виртуозно исполнит утонченные неаполитанские песни.

Благодаря сочетанию классического жанра с популярным современным Алессандро удалось создать собственный стиль, какой он сам назвал «оперный рок».

Удивительный голос Алессандро Сафина очаровал королеву Великобритании Елизавету Вторую. Его фееричное выступление на церемонии признания Семи новых чудес света вместе с Чаком Канн и Дженнифер Лопес запомнилось телезрителям всего мира. Алессандро Сафина подарил миру чрезвычайные дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Эваном Макгрегором, Барбарой Эндрикс, Суми Йо.

Участие Сафина в телевизионном шоу «Х-фактор» помогло 19-летнему Алексею Кузнецову из Донецка получить титул «Лучший вокалист страны».

Среди самых известных музыкальных композиций не только «Эхо», но и яркая музыка к кинофильмам.

В Киеве это будет первый большой концерт мировой звезды.

Заказ билетов по телефону: 247-23-03.