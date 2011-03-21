Израиль признал, что палестинца в Украине похитил «Моссад»

Государство Израиль впервые признало свою причастность к похищению палестинского инженера Дирара АБУСИСИ, пропавшего на территории Украины в середине февраля.

Об этом сообщает израильський сайт Israelinfo.

Признание состоялось во время слушаний, состоявшихся в минувший четверг в мировом суде Петах-Тиквы. Заместитель председателя суда Лея ЛЕВ-ОН частично сняла запрет на публикацию информации о данном деле и разрешила обнародовать тот факт, что Д.АБУСИСИ был арестован «с целью расследования» и находится в израильской тюрьме.

Запрет на публикацию любой другой информации по делу, включая обстоятельства ареста Д.АБУСИСИ, подозрения в его адрес и результаты проведенного следствия, сохранен еще на 30 дней. Частичное снятие запрета на публикацию разрешено судом по требованию правозащитной организации «Агуда ле-зхует а-эзрах».

Жена Абусиси, гражданка Украины по имени Вероника, наняла для защиты отца своих детей адвоката Смадар БЕН-НАТАН, которая сменила члена общественной адвокатуры, ранее назначенного Д.АБУСИСИ за счет государства. Адвокат С.БЕН-НАТАН виделась со своим подзащитным в тюрьме и сообщила журналистам, что он находится в неплохом состоянии, но страдает хроническими заболеваниями.

Д.АБУСИСИ работал техническим директором электростанции Газы и, по словам его жены, в последнее время хотел перебраться с семьей в Украину, устав от тягот жизни в Газе. 18 февраля неизвестные сняли его с поезда «Харьков – Киев».

В.АБУСИСИ еще в начале марта заявила, что ее мужа похитил «Моссад». Спустя некоторое время она рассказала, что муж позвонил ей и сообщил, что находится в следственном изоляторе «Шабака» в Петах-Тикве, государство назначило ему адвоката. Израильские СМИ в последние недели не сомневались в причастности Израиля к похищению Д.АБУСИСИ, но публиковать могли лишь информацию, появляющуюся в иностранных СМИ - внутри страны публикации запрещены военной цензурой.

Во время недавнего визита в Израиль премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА журналисты задали ему вопрос по этой теме. Н.АЗАРОВ ответил, что не располагает информацией, но не хотел бы думать, что дружественная страна позволяет себе такие действия на территории Украины. Между тем, близкие Д.АБУСИСИ полагают, что похищение было проведено при активном содействии украинских спецслужб, отмечает Israelinfo.

Как сообщал УНИАН, об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника. По ее словам, ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона №6, двое неизвестных высадили Дирара из поезда на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о том, что случилось, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский», чтобы они приняли заявление для розыска. Однако, как утверждала В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление.

В.АБУСИСИ не исключила, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также в связи с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.

10 марта в Департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщили, что проверяется информация относитепльно гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

11 марта СБУ заявила о намерении обратиться в региональное Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по поводу информации о похищении гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.