Пресс-секретарь Януковича уверяет, что пошла не за квартирами и машинами

Пресс-секретарь Президента Украины Дария ЧЕПАК заверяет, что будет делать все возможное для налаживания диалога между главой государства и СМИ.

Об этом она заявила в своем интернет-блоге.

“Я действительно дорожу своим профессиональным опытом и всеми позициями, на которых работала до сих пор и работаю сейчас. Меня и сегодня интересует и качество нашей журналистики, и свобода слова, и условия работы каждого из наших коллег”, - отметила Д.ЧЕПАК.

По ее убеждению, “честность, открытость и профессиональность были и остаются главными принципами”.

”Я не хочу препятствовать общению журналистов и власти. Скорее всего, наоборот. Я буду делать все от меня возможное, чтобы наладить диалог между Президентом Украины и медиа”, - заверила пресс-секретарь Виктора ЯНУКОВИЧА.

Отвечая на упреки некоторых коллег в том, что причины согласия пойти работать в Администрацию Президента лежат в материальной плоскости, она отметила: “Возможно, для кого-то машины, квартиры являются мерилом принципов. Вы прекрасно знаете, что это – не обо мне. Я сама собственным трудом заработала себе и на квартиру, и на машину”.

”Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Эти слова Кеннеди мне очень близки. Я всегда руководствовалась этим принципом, работая в журналистике. И руководствуюсь им же, придя в Администрацию Президента”, - также сказала Д.ЧЕПАК.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил Д.ЧЕПАК своим пресс-секретарем.