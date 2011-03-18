Литвин объяснил, что хорошего в свободной купле-продажи земли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал позитив от возможного принятия закона о рынке земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в Житомире на сессии Житомирского областного совета.

По словам спикера, 23 марта в ВР состоятся парламентские слушания по этому вопросу. "Я возлагаю на эти слушания большие надежды в том плане, чтобы у нас состоялся серьезный разговор, чтобы мы отработали решения, которые повлекут большие последствия", - сказал он.

Говоря о рынке земли, председатель ВР выразил убеждение, что рано или поздно "мы к нему придем". "Но вопрос лежит в другой плоскости: как мы к нему придем, тем более... что основой рыночных отношений является частная собственность?" - сказал В.ЛИТВИН.

Он также предположил, какие последствия может иметь для Украины принятие закона о рынке земли.

"Чуть больше трети природных кормовых угодий находится в собственности крестьян Украины, имеющих право продажи, покупки, залога, завещания, аренды, которое не реализуется в полной мере из-за соответствующего моратория. Вместе с тем, происходит теневой оборот земли и снятие моратория может иметь институциональное значение, когда институт частной собственности на землю уже будет иметь полноценный характер. Как свидетельствует мировой опыт, это теоретически можно рассматривать уже как позитив. В год 1% земель в мире циркулирует в обращении, то есть, происходят процессы купли-продажи земель. Важное значение имеет то, что этот процент позволяет зафиксировать стоимость земли на данный момент и вносить соответствующие коррективы для того, чтобы оценить землю. Все это ведет к капитализации земли. У нас вообще некапитализированная экономика и некапитализированная земля, в частности", - заявил В.ЛИТВИН.