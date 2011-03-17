Литвин видит позитивный результат и от разговоров о «сенсорном пальце»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что будет настаивать на принятии Верховной Радой решения о введении системы голосования народных депутатов при помощи сенсорной клавиши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции в Житомире.

В частности, по словам спикера, у него нет другого выхода, как идти к реализации конституционного предписания, когда каждый депутат должен голосовать персонально.

В.ЛИТВИН убежден, что парламент на следующей пленарной неделе вернется к вопросу о введении сенсорной системы голосования депутатов.

"При этом обратите внимание на то, что сегодня заполняемость сессионного зала парламента значительно возросла. Это говорит о том, что общественная атмосфера, которая создана, в том числе и с помощью журналистов, дает свои положительные результаты", - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, ВР отказалась принять решение о введении личного голосования депутатов при помощи сенсорной клавиши.

Не голосовали за это решение фракция Партии регионов и группа «Реформы во имя будущего».

Внесенным председателем Верховной Рады Украины В.ЛИТВИНЫМ проектом постановления предусматривалось ввести в Верховной Раде модернизированную электронную систему подсчета голосов карточками, что предусматривает регистрацию и голосование народного депутата при помощи сенсорной клавиши.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО, комитет в целом поддерживает постановление, но считает, что соответствующая система должна быть введена только после соответствующих изменений в Регламенте Верховной Рады.

После этого В.ЛИТВИН пообещал, что он уже сегодня зарегистрирует в ВР изменения в Регламент с тем, чтобы сенсорная система все-таки была введена.