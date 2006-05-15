У Василия Хары - сердечный приступ

Новоизбранному заместителю руководителя депутатской группы по подготовке сессии парламента Василию Харе стало плохо во время заседания в понедельник.

По информации источников "Украинской правды", причиной ухудшения состояния здоровья Хары стал сердечный приступ.

После предоставления помощи бригадой "скорой", которая прибыла в парламент, депутату стало лучше.

По состоянию на 13 часов он покинул здание Верховной Рады.