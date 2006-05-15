У Василия Хары - сердечный приступ
13:22, 15 мая 2006Политика
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На заседание Депутатской группы вызвали "скорую"
Новоизбранному заместителю руководителя депутатской группы по подготовке сессии парламента Василию Харе стало плохо во время заседания в понедельник.
По информации источников "Украинской правды", причиной ухудшения состояния здоровья Хары стал сердечный приступ.
После предоставления помощи бригадой "скорой", которая прибыла в парламент, депутату стало лучше.
По состоянию на 13 часов он покинул здание Верховной Рады.
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