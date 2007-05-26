На Житомирской трассе было столкновение между ГАИ и внутренними войсками

На Житомирской трассе произошло столкновение между сотрудниками ГАИ и бойцами внутренних войск.

Об этом сообщает «5 канал».

Как отмечается в сообщении, между тем около 150 человек из львовского подразделения внутренних войск МВД, которое ехало в Киев, задержали в Ривненской области местные представители госавтоинспекции.

«6 автобусов и 4 грузовика остановили вблизи села Зеленый гай. Львовское подразделение, как утверждают его руководители, следовало в столицу, чтобы обеспечивать порядок в городе во время празднования Дня Киева. Это не было согласовано с министром внутренних дел Василием ЦУШКО, поэтому воинов и не пускают в направлении столицы» - заявили в ривненской милиции.