Азаров: Украина - серьезное государство, с которым считаются в мире

Украина сегодня развивает дружественные, равноправные отношения со всеми соседними странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, выступая на «Саммите лидеров перемен», который проходит в Стамбуле.

«С приходом нового Президента и новой команды Украина стала на путь развития добрососедских, дружественных отношений и равноправных отношений со всеми своими соседями - и с Россией, и с Турцией, и с Польшей, со странами Европейского Союза», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на европейскую интеграцию Украины, страна внимательно следит за развитием и других стран.

«Мы взяли курс на европейскую интеграцию, но это вовсе не означает, что мы не смотрим на то, как развиваются Турция, Китай, Индия, Россия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина будет развивать экономические контакты со всеми странами в мире, которые также заинтересованы развивать отношения с Украиной.

Он также подчеркнул, что Украина на сегодняшний день является «крупным серьезным» государством, с которым считаются в мире.