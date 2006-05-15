Тимошенко советует ”Нашей Украине” учиться

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что блок «Наша Украина» должен учиться идти на компромиссы и согласиться с тем, что представитель БЮТ должен возглавить правительство, а представитель Социалистической партии Украины - парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что такой баланс, который декларировался БЮТ совместно с социалистами, является абсолютно логическим. Лидер БЮТ считает, что он будет основой для стабильности новой коалиции. «А «Наша Украина» должна учиться идти на компромиссы, потому что на компромиссы не идут лишь те политические силы, которые берут 51% на выборах. А все остальные должны идти на компромиссы», - отметила она.

В свою очередь, лидер СПУ Александр МОРОЗ заметил, что сегодня в обществе ветви власти ассоциируются именно с таким представительством. Он считает, что такое распределение должностей было бы наилучшим ответом на запросы общества.

Отвечая на вопрос журналистов, кто в таком случае может претендовать на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, А.МОРОЗ заметил, что кандидатуру на эту должность должен выдвигать Президент, но он, бесспорно, должен учитывать мнение представителей коалиции. А.МОРОЗ не исключает, что это может быть представитель «Нашей Украины», поскольку, по его мнению, секретарь СНБО должен быть политически близок Президенту. С этой мыслью согласилась и Ю.ТИМОШЕНКО.