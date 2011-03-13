Депутат: на чьи деньги куплен Укртелеком, до сих пор не известно

Заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр БОНДАРЬ планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Украины в случае, если компания – покупатель ОАО "Укртелеком" официально не проинформируют об источниках средств, которые она должна внести за приобретенный пакет, реальных собственниках, а также планах по развитию приватизированного предприятия.

Об этом А.БОНДАРЬ сообщил журналистам.

"Если не будет официально заявлено, как обещали собственники в Австрии, кто купил, откуда деньги, я думаю, что мы будем инициировать обращение в прокуратуру, к Президенту, кому-то еще, чтобы нам объяснили, кто является реальным собственником "Укртелекома", – отметил он.

В то же время, по словам А.БОНДАРЯ, скорее всего, на данное обращение будет получена формальная отписка. "Но мы это все равно обязательно сделаем", – заверил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины вчера, 11 марта, подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что всего на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.

Напомним, согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком» с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 года заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании «ЕСУ» (ESU), являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелекома» составила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превысила стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» всего на 75 млн. грн.

Управляющий партнера компании EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider) ранее заявил, что его концерн не действует в интересах представителей крупного украинского капитала. Он также отметил, что инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора. При этом он сообщил, что основной целью компании как финансового инвестора является реструктуризация «Укртелекома» для дальнейшей перепродажи.

По мнению ряда украинских экспертов, «Укртелеком» может быть перепродан через пару лет после его приватизации по цене в несколько раз выше той, по которой он был приватизирован.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.