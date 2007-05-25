Симоненко: из-за кризиса ВР решила работать всю следующую неделю

Верховная Рада Украины на следующей неделе будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам по окончании Согласительного совета лидеров фракций коалиции сообщил руководитель фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, Верховная Рада будет работать, несмотря на то, что согласно с календарным планом, следующая неделя должна была быть не пленарной. П.СИМОНЕНКО отметил, что это связано с развитием событий в Украине и политическим кризисом.

П.СИМОНЕНКО также сообщил, что депутаты согласовали график дежурства на выходные в помещении парламента.

Отвечая на вопрос, будет ли ВР на выходных работать в пленарном режиме, П.СИМОНЕНКО отметил, что этот вопрос не обсуждался.

В свою очередь, член фракции СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ отметил, что депутаты будут собираться на пленарные заседания в выходные, если в этом будет необходимость.