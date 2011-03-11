Онопенко убежден, что точки над «і» в деле его зятя должен расставить суд

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО убежден, что все точки над «і» в деле об обвинении в злоупотреблении служебным положением его зятя, бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА должен расставить суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам во время пленума Верховного Суда Украины по завершении голосования, в ходе которого судьи ВСУ не поддержали инициативу о выражении недоверия председателю ВСУ.

«Сейчас дело рассматривается в суде. И пусть суд решает… У меня есть своя позиция, но я не могу ее выражать, поскольку здесь могут быть субъективные факторы», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, несколько судей Верховного Суда Украины инициировали созыв пленума Верховного Суда Украины, в повестку дня которого внесен лишь один вопрос: о выражении недоверия председателю ВСУ В.ОНОПЕНКО. Они обвинили В.ОНОПЕНКО в привнесении политики в деятельность ВСУ.

Отдельные политологи допускали, что В.ОНОПЕНКО уйдет с должности председателя Верховного Суда Украины в обмен на гарантии для своей семьи.

15 февраля следователь Генеральной прокуратуры изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Евгению КОРНИЙЧУКУ, который является зятем В.ОНОПЕНКО. При этом накануне председатель ВСУ встречался с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Кроме того, 15 февраля следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры вынес постановление о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении Ирины ОНОПЕНКО – дочери председателя ВСУ. Это уголовное дело было возбуждено 1 февраля в связи с невозвращением долга в размере 300 тысяч долларов.

Уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

Сегодня, 11 марта, пленум ВСУ не поддержал инициативу о выражении недоверия В.ОНОПЕНКО.