Томенко дал два совета Попову

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Киевская городская государственная администрация во главе с Александром ПОПОВЫМ не имеет шанса на поддержку киевлян, пока будет представлять себя составляющей команды мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу информации о довольно низком рейтинге поддержки действий нового руководства КГГА.

Н.ТОМЕНКО сказал, что считает низкий рейтинг столичной власти объективным и назвал две причины невосприятия большинством киевлян действий нынешнего руководства КГГА. Первая причина, по его словам, связана с тем, что в силу различных обстоятельств А.ПОПОВ постоянно подчеркивает, что руководит Киевом совместно с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и не имеет к последнему никаких претензий.

«Такое позиционирование, мягко говоря, не совсем правильное, учитывая то, что, по разным оценкам, около 90% киевлян негативно оценили деятельность киевской власти во главе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Второй причиной вице-спикер назвал полную организационную и кадровую зависимость нынешнего руководства Киевской городской администрации от чиновников Администрации Президента. По словам Н.ТОМЕНКО, ни для кого не тайна, что любые кадровые назначения в столице являются прерогативой «ответственных» за Киев людей в АП.

«Поэтому, пока новое руководство КГГА не определит себя как самостоятельную команду, которая способна «возродить» Киев после разграбления предыдущей властью, до тех пор не стоит рассчитывать на общественную поддержку киевлян», - отметил Н.ТОМЕНКО.