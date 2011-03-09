Наша Украина хочет поговорить «о нашем влиянии на мировую культуру»

Партия «Наша Украина» инициирует проведение всемирной конференции к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом сегодня в Каневе Черкасской области заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Эта конференция должна собрать ведущих культурологов, философов, исследователей литературы, чтобы в широком мировом контексте сказать об Украине, о ее культурном значении для мира и о Шевченко. Нам нужны события, когда мы говорим с миром, а мир обращается к нам. Нам нужно выйти за пределы сугубо внутренней дискуссии. Мы должны говорить о нашем влиянии на мировую культуру, и в этом смысле – о 200-летии центральной фигуры нашей современной культуры – Тарасе Шевченко», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он сообщил, что соответствующий проект постановления в ближайшее время народные депутаты от «Нашей Украины» зарегистрируют в парламенте.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал украинскую интеллигенцию, все общественные и политические силы Украины, а также авторитетные институты мирового украинства поддержать эту инициативу.

Он также отметил то, что к 200-летию Кобзаря нужно завершить полное издание его произведений - стихотворений, рисунков, всего творческого достояния.

«Мы пришли сюда, чтобы почтить память Кобзаря и сказать, что смотрим в будущее как свободные люди, которые больше не дадут надеть на себя кандалы. Мы гордимся тем, что у нас есть мировой гений – Тарас Шевченко», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.