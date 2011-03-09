СМИ: Генпрокуратура допросила сына Поживанова

Генеральная прокуратура Украины допросила сына екс-главы Госкомрезерва Михаила ПОЖИВАНОВА.

Об этом сказал сам М.ПОЖИВАНОВ, сообщает сайт «Газеты по-киевски».

В частности, по словам М.ПОЖИВАНОВА, недавно в Генпрокуратуру вызывали на допрос его среднего сына - 22-летнего Валерия, который живет в Киеве и учится в Киевском институте международных отношений.

«Сына спрашивали, как он связывается со мной, знает ли, где я нахожусь, заключал ли он договор с адвокатом от моего имени. Валерий еще раз дал им мою электронную почту, однако никто на связь со мной так и не вышел», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

По словам экс-главы Госкомрезерва, к изучению материалов уголовного дела против него не допускают адвоката.

«Моего адвоката Михаила КВАШУ к делу не допускают, так что до сих пор не знаю, в чем меня обвиняют», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Он также добавил, что недавно посетил лагерь для беженцев в 30 км от Вены и получил так называемую «белую карточку» - документ, который выдают соискателям статуса политического беженца.

«Я уже подал пакет документов на получение статуса политического беженца в специальную службу (Bundesasylsenat). Она в Австрии подчинена МВД, но такие случаи решаются на уровне федерального канцлера, с учетом мнения МИДа, и процедура может тянуться годами. Сейчас в Вене ко мне все относятся доброжелательно»,- сказал он.

Кроме того, М.ПОЖИВАНОВ отметил, что часто общается с экс-министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ. (Чехия предоставила Б.ДАНИЛИШИНУ политическое убежище - УНИАН).

«Он дает мне много дельных советов, но это личное – на разглашение он согласия не давал», - сказал М.ПОЖИВАНОВ, добавив при этом, что не общается с лидером «Батькивщины» Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении М.ПОЖИВАНОВА согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам разворовывания государственных средств на сумму свыше 7 млрд. грн., в частности, обнаруженных международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

В отношении М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в осуществлении разворовывания государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

25 февраля М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что находится в процессе получения статуса политического беженца в Австрии.