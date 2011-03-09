Янукович поздравил Шахтер

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил футбольный клуб “Шахтер” (Донецк) с победой в 1/8 Лиги чемпионов.

“Чрезвычайно приятно поздравить игроков, тренерский штаб и болельщиков футбольного клуба “Шахтер” (Донецк) с очередной победой над титулованной итальянской командой “Рома” (Рим) в 1/8 Лиги чемпионов сезона 2010-2011 года”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, текст которого обнародован на сайте главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал “Шахтеру” и в дальнейшем уверенно идти к чемпионскому кубку”.