Милиция раскрыла убийство девочек в Севастополе

Милиция раскрыла убийство двух несовершеннолетних девочек в Севастополе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел Украины генерал-майор милиции Леонид ЗИМА заявил на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, сотрудниками милиции проведена кропотливая работа по раскрытию убийства детей, отработан ряд версий. Сейчас проводятся очные ставки, допросы. Все они снимаются на видео, чтобы не было никаких фальсификаций. Заместитель министра подчеркнул, что в настоящее время можно говорить о том, что преступление раскрыто.

Также должностное лицо ответило на многочисленные вопросы журналистов. В частности, о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников милиции, а именно об освобождении от должности начальника отдела криминальной милиции по делам детей управления; еще на многих работников наложены дисциплинарные взыскания за недостатки в работе.

Л.ЗИМА сообщил о перспективах раскрытия других резонансных убийств. Он подчеркнул, что какой бы срок давности не был у преступления, сотрудники милиции все равно должны приложить максимум усилий, чтобы его раскрыть.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина вышли из двора дома в Севастополе 4 января и пропали. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по статье «убийство».

29 января были выявлены тела детей со следами насильственной смерти.

1 марта министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что милиция задержала ряд лиц по подозрению в убийстве девочек.