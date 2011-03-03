Нардепы прицепились к термину «близкие родственники» чиновника

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что антикоррупционный закон не будет сегодня принят в целом, а еще состоится его третье чтение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня журналистам.

По словам лидера фракции ПР, в законопроект внесено более 400 поправок, и их необходимо рассмотреть. Кроме того, добавил он, до сих пор не выписана четко форма декларации расходов и доходов, которые должен будет подавать чиновник.

«Поэтому есть такое мнение, что сегодня этот законопроект нужно рассмотреть во втором чтении и направить на доработку для третьего чтения, чтобы все нюансы были учтены», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также заметил, что идет и дискуссия относительно понятия «близкие родственники» чиновников.

По его словам, в настоящее время предусматривается взаимная ответственность только между мужем и женой. «Если вы, например, покупаете дом, то обязательно нужно согласие жены или мужа на его куплю. Но нет механизма, который обеспечивал бы ответственность, например, между отцом и сыном или между родителями и детьми», - добавил он.