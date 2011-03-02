Ефремов хочет, чтобы делом о 8 млн. на систему Яценюка занялись органы

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что правоохранительные органы должны расследовать установку в сессионном зале парламента на то время председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ модернизированной системы для голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге.

По его словам, А.ЯЦЕНЮК «принимал решение о разработке главной системы и затратил из государственного бюджета на ее оборудование в зале, если я не ошибаюсь, 8 млн. грн., при этом не получив согласия соответствующих органов на данную систему».

«По крупному это использование государственных средств не по назначению было в свое время, и за это необходимо нести ответственность», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, именно поэтому А.ЯЦЕНЮК сегодня дает комментарии в парламенте о необходимости введения модернизированной системы «Рада», и «поэтому он сегодня бегает здесь по коридорам и рассказывает, что нужно срочно делать, потому что если вернуться с этой стороны, то здесь должны работать правоохранительные органы».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, и новую систему для голосования можно обойти, поскольку некоторые народные депутаты пробовали голосовать, подключаясь к ней при помощи мобильных телефонов, и “Рада” срабатывала.