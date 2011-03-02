Мирошниченко заявляет, что Януковича критикуют только бюрократы

Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА критикуют сторонники сохранения бюрократической системы в государстве.

Такое мнение Ю.МИРОШНИЧЕНКО высказал в интервью газете "Голос України" (№ 39 от 2 марта).

"Инициативы Президента сейчас критикует только тот, кто настроен сохранить бюрократические механизмы в государстве. Целый ряд структурных подразделений Администрации Президента и консультативно-совещательных органов, которые образованы Президентом, имеют целью одно - системные европейские реформы в Украине", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Представитель Президента убежден, что подписание В.ЯНУКОВИЧЕМ законов "О доступе к публичной информации" и "О внесении изменений в Закон "Об информации" является доказательством европейского направления Украины. "Этим шагом Президент продемонстрировал, что Украина не только стремится к интеграции в европейские структуры, но и способна осуществлять демократические шаги, которые приближают украинское законодательство к мировым стандартам в сфере доступа к публичной информации", - считает он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО также напомнил, что ОБСЕ и Еврокомиссия приветствовали Украину с принятием этих законов. "Мировое сообщество убеждено, что такой шаг будет способствовать улучшению политического имиджа Украины. Именно четкая позиция Президента относительно необходимости принятия законов о доступе к публичной информации, последовательность в ее отстаивании способствовали консолидации парламента, ведь закон о доступе к публичной информации уже больше двух лет находился на рассмотрении в парламенте. Принятие этих законов было бы невозможным без принципиальной и последовательной позиции Президента", - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.