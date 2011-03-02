Москаль: министр Могилев врет, как сивый мерин!

Депутат Геннадий Москаль обвиняет министра внутренних дел Анатолия Могилева в лживых заявлениях о том, что уровень преступности в Украине "в норме".

"Оперативная обстановка на территории Украины в 2011 году продолжает усложняться с нарастающей динамикой", - заявляет Москаль, сообщает пресс-служба депутата.

"Так, согласно статистике, в январе 2011 года тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ограблений - на 17,1%, краж - на 33,2%, случаев торговли людьми - на 46,2%, дорожно-транспортных происшествий - на 33,5%", - отмечает он.

Москаль подчеркивает, что от криминалитета все чаще страдают дети.

"Количество несовершеннолетних, переживших преступные посягательства, увеличилось аж на 44%; детей, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений - на 35,8%; умышленных убийств детей увеличилось на 125%, ограблений - на 20,9% ; краж - на 38,5%; дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, - на 68,6%", - сообщает депутат.

"Статистика красноречиво показывает, что "профессионалы" руководят украинской милицией. Так что, говоря о том, что уровень преступности в норме, министр Могилев врет, как сивый мерин!", - заявляет Москаль.

Украинская правда