Посол: библиотека в Москве от скандала даже выиграла

Скандальная ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве привела к удвоению количество читателей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«Все прекрасно понимают, что библиотека нужна, она пользуется спросом, ну а вот эта скандальная ситуация, как ни странно, повысила интерес к этой библиотеке. Там вдвое увеличилось количество читателей за последние недели», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Посол подчеркнул, что очень много времени уделил урегулированию конфликтной ситуации вокруг библиотеки.

Он отметил, что российские коллеги признают, что методы проверки библиотеки были избраны не правильными.

«Нельзя, видимо, было такими силовыми методами осуществлять проверку этой библиотеки, что привело, по сути, к перерыву в ее работе на несколько дней, и так далее. На сегодня этого уже не происходит. Библиотека в нормальном режиме работает», - отметил он.

По его словам, до сих пор не возвращены какие-то формуляры и один жесткий диск одного из компьютеров, но это работе уже практически не мешает.

«По крайней мере, это то, что говорит директор библиотеки. А самое главное, что с первого дня этой проблемы и до сегодняшнего все наши собеседники в Москве говорили одно и то же – что ни у кого не было цели эту библиотеку закрывать. Да, была проверка, она имела свои объективные причины. Да, методы были не совсем, может быть, выбраны правильные, но это не для закрытия библиотеки», - заверил он.

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Фонды Библиотеки украинской литературы в Москве пополнят 150 новых изданий.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Госкомтелерадио, который сформировал первую партию книг для передачи в Библиотеку украинской литературы в Москве.

В акции, объявленной Госкомтелерадио по сбору книг для пополнения фонда Библиотеки украинской литературы в Москве, приняли участие около сорока украинских издательств разной формы собственности. Они бесплатно предоставили для читателей библиотеки, а это, в первую очередь, представители украинской общины, более 400 книг.

Первая подборка, которая будет передана в Москву, состоит из 150 изданий. В частности, это ряд новых учебников по украинскому языку и произведения классиков украинской литературы, в том числе, Тараса Шевченко, Ивана Багряного, Григория Тютюнника, Лины КОСТЕНКО, Любка ДЕРЕША, Бориса ОЛИЙНЫКА и другие.

Также издатели предоставили для передачи в библиотеку детские книги, немало научно-популярных изданий по истории (Вечерский В. Гетьманские столицы. «Наш час»; Липа К., Руденко О. Войско Богдана Хмельницкого. «Наш час»; Сергиенко Г. Декабристы и Шевченко. «Дніпро»), культуре (Жовкла О. Архитектура православных духовных учебных заведений Украины. ООО «ДрукАрт», Черновцы; Горовой А. Первый иконописец Киевской Руси – Алипий. «Наш час»), народной медицине (в частности, книги Е. Товстухи «Старинные украинские лечебные напитки» и «Лечебная мудрость украинцев» издательства «Техника»), альбомные издания (Архитектурные пейзажи. «Афиша». Львов; Липа К., Руденко О. Войско Богдана Хмельницкого. «Наш час») и другие.