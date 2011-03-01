Королевская подозревает, что власть путает милостыню с обязанностью

«Мы активно работаем над созданием гражданского движения, которое станет защищать интересы людей и контролировать власть, заставляя чиновников выполнять возложенные на них обязанности». Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встречах с общественными организациями и предпринимателями г. Хмельницкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что ее визит в Хмельницкий – часть общей стратегии по объединению людей дела, представителей малого и среднего бизнеса, всех социально и экономически активных людей. «Власть не слушает народ, поэтому в стране неизбежно должна появиться общественная сила, которая будет защищать интересы людей. И она уже появляется, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Мы активно работаем над созданием гражданского движения, которое станет защищать интересы людей и контролировать власть, заставляя чиновников выполнять возложенные на них обязанности».

Народный депутат напомнила, что власть - это, прежде всего, ответственность. И люди настаивают на соблюдении самых обычных норм, подходов и принципов формирования политики ответственного, цивилизованного государства в базовых сферах. «Ответственная власть должна делать две вещи. Первое - прозрачно формировать и распределять бюджет. То есть, налоги должны быть справедливыми, а социальные реформы должны приводить к улучшению жизни людей, а не чиновников. И второе - эффективно распоряжаться базовыми ресурсами страны не в пользу правительственных бюрократов и приближенного к ним бизнеса, а в пользу людей», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, власть должна оказывать государственные услуги, а не путать милостыню с обязанностью. «Власть обязана обеспечить людей достойным уровнем жизни, выполнять социальные обязательства и побороть коррупцию. К сожалению, мы видим, что выстраивание в государстве системы управления по вертикали не привело к улучшению качества жизни и качества государственных услуг, а заявленные реформы провоцируют людей на бедность», - отметила депутат.

Выступая перед предпринимателями, глава парламентского комитета заявила, что необходимо законодательно обеспечить возможности для развития малого и среднего бизнеса. «Совет предпринимателей при Верховной Раде активно работает над упрощенной системой налогообложения. Проведены обсуждения в Киеве, Львове, Луганске и Харькове. Сегодня в Хмельницком мы представляем концепцию этого документа, чтобы обсудить его непосредственно с предпринимателями города», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе напомнили, что законопроект об упрощенной системе налогообложения разрабатывается Н.КОРОЛЕВСКОЙ в тесном сотрудничестве с предпринимателями всей Украины в рамках деятельности Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины. До Хмельницкого обсуждение законопроекта состоялось в Киеве, Львове, Луганске и Харькове.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Хмельницком с рабочим визитом, в рамках которого проходит презентация Совета предпринимателей при Верховной Раде, а также обсуждение законопроекта об упрощенной системе налогообложения. В Хмельницком она выступила перед предпринимателями крупных рынков «Кооператор» и «Бартер-Сервис», обсудила актуальные вопросы развития бизнеса в Украине представителями деловых кругов, директорами предприятий в Торгово-промышленной палате Хмельницкой области, а также приняла участие в акции протеста, которая состоялась на Майдане Независимости.