Заседания СНБО сегодня не будет

16:21, 23 мая 2007
Политика
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Сообщение Плюща

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня проводиться не будет .

Иван ПлющКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ.

Он воздержался от комментариев, отметив только, что встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА продолжается.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ вчера сообщили, сегодня «президентская сторона инициирует внеплановое заседание СНБО».

В то же время на официальном веб-сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в анонсах событий с участием главы государства на сегодня не было и нет сообщения о проведении заседания СНБО.

Кроме того, сегодня, 23 мая, Президент Украины своим указом назначил Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

 

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