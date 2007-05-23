Заседания СНБО сегодня не будет
Сообщение Плюща
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня проводиться не будет .
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ.
Он воздержался от комментариев, отметив только, что встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА продолжается.
Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ вчера сообщили, сегодня «президентская сторона инициирует внеплановое заседание СНБО».
В то же время на официальном веб-сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в анонсах событий с участием главы государства на сегодня не было и нет сообщения о проведении заседания СНБО.
Кроме того, сегодня, 23 мая, Президент Украины своим указом назначил Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.