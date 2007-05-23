Киселев считает, что Турчинов пришел осуществлять силовой вариант

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ не исключает, что после назначения Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем председателя секретаря Совета национальной безопасности и обороны будут попытки осуществить силовой вариант разрешения конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, команда Президента пошла на назначение того человека, который постоянно «призывал и настаивал, чтобы Президент Украины включил вариант во исполнение своего антиконституционного указа».

По словам В.КИСЕЛЁВА, если бы вместо А.ТУРЧИНОВА на эту должность был назначен «нормальный человек», то он бы никогда не пошел на это преступление. При этом он заметил, что для осуществления такого силового варианта на определенное время от должности секретаря СНБО нужно отстранить Иван ПЛЮЩА.

«Им нужно его освободить или отправить на больничный, потому что И.ПЛЮЩ сегодня за все отвечает, и если он будет в должности, то я не думаю, что А.ТУРЧИНОВУ будет разрешено отдавать какие-то приказы», - сказал В.КИСЕЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 23 мая назначил А.ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.