Тигипко: работодатели платят слишком много

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет о необходимости разработать новую модель распределения взносов на государственное социальное страхование между работодателем и работником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парии «Сильная Украина», переданном УНИАН.

«Мы должны разработать новую модель перераспределения страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование между работодателями и застрахованными лицами. При этом новое распределение должно стимулировать каждого гражданина думать о своей будущей пенсии и заинтересовывать его в легальном трудоустройстве», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его словам, сегодня страховые взносы в Украине выплачиваются в следующих пропорциях: работодатели – 91,3%, застрахованные лица – 8,7%. «Таких пропорций нет ни в одной развитой стране, ведь они прямо стимулируют работодателей к тенизации трудовых отношений и выплате зарплат в конвертах», – считает он.

По мнению С.ТИГИПКО, резервов в виде повышения нагрузки на фонд оплаты труда Украина уже не имеет, поскольку общий размер страховых взносов в настоящее время составляет 41,21%, из которых 37,61% платят работодатели, а 3,6% – наемные работники. Он также отметил, что высокий уровень социальной нагрузки в Украине в отличие от Европы не является показателем успешности реализации социальных программ.