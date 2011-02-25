Тимошенко возложила цветы на могилу великой украинки

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко почтила память Леси Украинки по случаю 140-годовщины со дня ее рождения.

"Все, что она писала тогда, актуально и сегодня. Хотелось бы, чтобы часть ее призывов к борьбе, часть призывов к свободе, к труду, к развитию собственного государства была сегодня не столь актуальной. А у нас сегодня вновь актуальны ее самые пламенные стихи о том, что надо подниматься, защищать собственное государство", - сказала Юлия Тимошенко на могиле Леси Украинки на киевском Байковом кладбище.

Лидер партии "Батьківщина" поклонилась праху великой писательницы и поэтессы Леси Украинки и возложила цветы на ее могилу.

"Я надеюсь, что сегодня цветами будет усыпана дорога к ней, что будут очереди, чтобы возложить цветы на могилу великой дочери украинского народа", - добавила Юлия Тимошенко, сообщает ее официальный сайт.